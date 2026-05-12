  1. В Україні

На Сумщині суд стягнув з ТОВ 8,8 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

07:18, 12 травня 2026
Половину суми було стягнуто у виді пені.
До суду звернувся Антимонопольний комітет України до Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення штрафу у розмірі у розмірі 4 440 000 грн 00 коп. та пені у розмірі 4 440 000 грн 00 коп. за порушення, передбачене п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого у встановлений ним строк і зарахування зазначених сум у дохід загального фонду Державного бюджету. Про це повідомив Господарський суд Сумської області.

За наслідками розгляду судом першої інстанції, рішенням від 27.04.2026 в справі № 920/753/25, позовні вимоги визнано правомірними, обґрунтованими та задоволено в повному обсязі.

Згідно статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Судово-юридична газета

