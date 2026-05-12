  1. В Украине

В Сумской области суд взыскал с ООО 8,8 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

07:18, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Половина суммы была взыскана в виде пени.
В Сумской области суд взыскал с ООО 8,8 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд обратился Антимонопольный комитет Украины с иском к Обществу с ограниченной ответственностью о взыскании штрафа в размере 4 440 000 грн 00 коп. и пени в размере 4 440 000 грн 00 коп. за нарушение, предусмотренное п. 13 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде непредоставления информации Комитету по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок и зачисления указанных сумм в доход общего фонда Государственного бюджета. Об этом сообщил Хозяйственный суд Сумской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам рассмотрения судом первой инстанции решением от 27.04.2026 по делу № 920/753/25 исковые требования признаны правомерными, обоснованными и удовлетворены в полном объеме.

Согласно статье 241 Хозяйственного процессуального кодекса Украины решение хозяйственного суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]