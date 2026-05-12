В Сумской области суд взыскал с ООО 8,8 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

В суд обратился Антимонопольный комитет Украины с иском к Обществу с ограниченной ответственностью о взыскании штрафа в размере 4 440 000 грн 00 коп. и пени в размере 4 440 000 грн 00 коп. за нарушение, предусмотренное п. 13 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде непредоставления информации Комитету по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок и зачисления указанных сумм в доход общего фонда Государственного бюджета. Об этом сообщил Хозяйственный суд Сумской области.

По результатам рассмотрения судом первой инстанции решением от 27.04.2026 по делу № 920/753/25 исковые требования признаны правомерными, обоснованными и удовлетворены в полном объеме.

Согласно статье 241 Хозяйственного процессуального кодекса Украины решение хозяйственного суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана.