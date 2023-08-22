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SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink, відео

21:49, 22 серпня 2023
Ракета-носій Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту була запущена з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.
SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink, відео
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Американська компанія SpaceX у вівторок, 22 серпня, вивела на орбіту нову партію із 21 інтернет-супутника Starlink. Про це повідомила компанія у Твіттер.

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту була запущена з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Також повідомляється, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Як відомо, компанія Ілона Маска запустила вже майже 5 тисяч супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, більшість із яких працюють.

 

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