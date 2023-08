SpaceX запустила у космос 21 супутник Starlink, відео

Ракета-носій Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту була запущена з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Американська компанія SpaceX у вівторок, 22 серпня, вивела на орбіту нову партію із 21 інтернет-супутника Starlink. Про це повідомила компанія у Твіттер.

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 із 21 супутником Starlink на борту була запущена з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Також повідомляється, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Як відомо, компанія Ілона Маска запустила вже майже 5 тисяч супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, більшість із яких працюють.

