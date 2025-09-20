Практика судів
Через відтік молоді Україні може знадобитися залучення мігрантів з Бангладеш і В’єтнаму — Кулеба

20:43, 20 вересня 2025
За словами колишнього очільника МЗС, виїзд молоді віком 18–22 років за кордон загрожує демографічній кризі в Україні.
Через відтік молоді Україні може знадобитися залучення мігрантів з Бангладеш і В'єтнаму — Кулеба
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масовий виїзд молодих чоловіків віком 18–22 років за кордон може мати серйозні негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

За словами Кулеби, Україна вже до війни мала найгіршу демографічну ситуацію в Європі, а нинішня динаміка лише погіршується. Він зазначив, що відтік молоді може призвести до необхідності залучення мігрантів із країн, таких як Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни чи В’єтнам.

«У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати», — наголосив колишній міністр.

МЗС Дмитро Кулеба

