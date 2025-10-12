Практика судів
На станції Бурштин зупинили потяг через повідомлення про вибухівку — загрозу не підтвердили

21:49, 12 жовтня 2025
Вибухівки не знайдено, рух відновлено.
Фото: frankivskpolice
Правоохоронці Івано-Франківської області отримали повідомлення про замінування потяга сполученням Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя. Поліція провела ретельний огляд вагонів і території навколо потяга, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявила. Потяг повернувся до звичайного графіку руху.

Рух потяга зупинили на станції Бурштин близько 17:00, пасажирів евакуювали в безпечні місця. На місці працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та інші відповідні служби, які здійснювали перевірку.

У мережі повідомляли про масове «мінування» поїздів. Вибухівку шукали в потязі «Будапешт-Київ». Всіх пасажирів зняли з рейсу. Також заміновано потяг Кривий Ріг – Івано-Франківськ.

поліція Івано-Франківськ Укрзалізниця

