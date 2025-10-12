На станции Бурштын остановили поезд из-за сообщения о взрывчатке — угроза не подтвердилась

Взрывчатки не найдено, движение восстановлено.

Правоохранители Ивано-Франковской области получили сообщение о заминировании поезда сообщением Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье. Полиция провела тщательный осмотр вагонов и территории вокруг поезда, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружила. Поезд вернулся к обычному графику движения.

Движение поезда остановили на станции Бурштын около 17:00, пассажиров эвакуировали в безопасные места. На месте работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и другие соответствующие службы, которые проводили проверку.

В сети сообщали о массовом «минировании» поездов. Взрывчатку искали в поезде «Будапешт-Киев». Всех пассажиров сняли с рейса. Также заминирован поезд Кривой Рог – Ивано-Франковск.

