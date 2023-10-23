Испания конфисковала похищенные из Украины старинные украшения на 60 млн евро

Украшения были незаконно увезены из Украины в 2016 году.

Полиция Испании конфисковала похищенные из Украины старинные золотые изделия стоимостью 60 млн. евро после того, как злоумышленники пытались продать их в Мадриде, сообщает Reuters.

Речь идет об 11 предметах, включающих бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между VIII-IV веками до нашей эры.

Украшения экспонировались в киевском музее в 2009-2013 годах и были незаконно увезены из Украины в 2016 году.

В испанской полиции сообщили, что у артефактов были поддельные документы, чтобы выглядело так, будто они принадлежат Украинской православной церкви.

В рамках расследования, которое началось в 2021 году, арестовали троих граждан Испании и двух граждан Украины. Их задержали после того, как один из предметов – золотой пояс с головами баранов – был продан на частном аукционе в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «скифское золото» в ближайшее время вернется в Украину.

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