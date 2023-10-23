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Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні прикраси на 60 млн євро

17:21, 23 жовтня 2023
Прикраси були незаконно вивезені з України в 2016 році.
Іспанія конфіскувала викрадені з України старовинні прикраси на 60 млн євро
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Поліція Іспанії конфіскувала викрадені з України стародавні золоті вироби вартістю 60 млн євро після того, як зловмисники хотіли продати їх у Мадриді, повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про 11 предметів, що включають намиста, браслети та сережки, які датуються греко-скіфським періодом між VIII-IV століттями до нашої ери.

Прикраси експонувалися в київському музеї в 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України в 2016 році.

У іспанській поліції повідомили, що артефакти мали підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать Українській православній церкві.

У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, заарештували трьох громадян Іспанії та двох громадян України. Їх затримали після того, як один із предметів – золотий пояс із головами баранів – був проданий на приватному аукціоні в Мадриді.

Раніше ми писали, що «скіфське золото» найближчим часом повернеться в Україну.

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