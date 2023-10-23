НБУ оновив курс долара та євро: скільки коштуватиме валюта 24 жовтня

На вівторок, 24 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні до долара та до євро.
Як повідомляє офіційний сайт регулятора, на сьогодні, 23 жовтня офіційний курс встановлений на рівні: 36,54 грн за 1 долар. На 24 жовтня Національний банк України підвищив офіційний курс долара до 36,55 грн.
Курс євро завтра також подорожчає - 38,76 грн за 1 євро. Сьогодні офіційний курс гривні до євро становить 38,70.
Раніше ми писали, що МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками.
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