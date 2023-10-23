Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Этический совет определил, кто из ученых-правоведов сможет стать членом Высшего совета правосудия

Этический совет признал добропорядочными сразу шесть кандидатов, Съезд ученых-правоведов может стать долгим.

Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

В Конституционный Суд претендуют два народных депутата, член ЦИК и судья Большой Палаты Верховного Суда

23 октября завершился прием документов для кандидатов в КСУ – стало известно, кто претендует.

Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

  1. В Украине

НБУ обновил курс доллара и евро: сколько будет стоить валюта 24 октября

16:59, 23 октября 2023
24 октября в Украине подорожают доллар и евро.
НБУ обновил курс доллара и евро: сколько будет стоить валюта 24 октября
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во вторник, 24 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны к доллару и евро.

Как сообщает официальный сайт регулятора, на сегодняшний день, 23 октября официальный курс установлен на уровне 36,54 грн за 1 доллар. 24 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до 36,55 грн.

Курс евро завтра также подорожает – 38,76 грн за 1 евро. Сегодня официальный курс гривны по отношению к евро составляет 38,70.

 

Ранее мы сообщали, что МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы.

 

 

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду