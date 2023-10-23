НБУ обновил курс доллара и евро: сколько будет стоить валюта 24 октября

24 октября в Украине подорожают доллар и евро.

Во вторник, 24 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны к доллару и евро.

Как сообщает официальный сайт регулятора, на сегодняшний день, 23 октября официальный курс установлен на уровне 36,54 грн за 1 доллар. 24 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до 36,55 грн.

Курс евро завтра также подорожает – 38,76 грн за 1 евро. Сегодня официальный курс гривны по отношению к евро составляет 38,70.

Ранее мы сообщали, что МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.