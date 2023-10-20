«Скифское золото» в ближайшее время вернется в Украину, — Минкульт

Министерство совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, направленных на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину.

Коллекция «скифского золота», которая была выставлена в музее в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину. Об этом сообщил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает пресс-служба ведомства.

«МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, направленных на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину», - сказал он.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть «скифское золото» Украине. Он подтвердил решение апелляции двухлетней давности в пользу Украины.

Судебные баталии вокруг кладов продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, удовлетворившее все требования Украины.

Также мы писали, что Украина добивается безвозмездного возвращения "скифского золота" из Нидерландов.

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