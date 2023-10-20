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Правоохранители изъяли партию незадекларированного товара из Турции и Китая на почти 6 млн гривен

20:34, 20 октября 2023
В товаросопроводительных документах содержались недостоверные сведения о количестве товаров, их весе и стоимости.
Правоохранители изъяли партию незадекларированного товара из Турции и Китая на почти 6 млн гривен
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Таможенники выявили факт ввоза незадекларированных товаров из Турции и Китая на общую сумму практически 6 миллионов гривен. Специалисты провели обследование совместно с детективами Бюро экономической безопасности в рамках расследования уголовного производства, которое было инициировано в связи с уклонением крупного предприятия от уплаты налогов, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного контроля было обнаружено, что товаросопроводительные документы содержали недостоверные сведения о количестве товаров, их веса и стоимости. В результате проведенных обследований таможенники составили 3 протокола о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, которая касается недекларирования товаров коммерческого назначения.

На данный момент эти протоколы направлены в местный суд. Согласно этой статье предусмотрена санкция в виде наложения штрафа в размере 100% от стоимости выявленных товаров, а также конфискация этих товаров.

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