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Правоохоронці вилучили партію незадекларованого товару з Туреччини і Китаю на майже 6 млн гривень

20:34, 20 жовтня 2023
У товаросупровідних документах містилися недостовірні відомості щодо кількості товарів, їх ваги та вартості.
Правоохоронці вилучили партію незадекларованого товару з Туреччини і Китаю на майже 6 млн гривень
Джерело фото: Державна митна служба України
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Митники виявили факт ввезення незадекларованих товарів з Туреччини та Китаю на загальну суму практично 6 мільйонів гривень. Спеціалісти здійснили обстеження спільно з детективами Бюро економічної безпеки у рамках розслідування кримінального провадження, яке було ініційоване в зв'язку з ухиленням великого підприємства від сплати податків, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час митного контролю було виявлено, що товаросупровідні документи містили недостовірні відомості щодо кількості товарів, їх ваги та вартості. Внаслідок проведених обстежень митники склали 3 протоколи про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України, яка стосується недекларування товарів комерційного призначення.

На даний момент ці протоколи направлені до місцевого суду. Відповідно до цієї статті передбачена санкція у вигляді накладення штрафу в розмірі 100% від вартості виявлених товарів, а також конфіскація цих товарів.

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