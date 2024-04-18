Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Министры G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для Украины

10:37, 18 апреля 2024
Этот вопрос продолжат прорабатывать в июне.
Министры G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры финансов стран G7 не достигли согласия по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время своей встречи в Вашингтоне 17 апреля. Они планируют продолжить работу над этим вопросом и представить свои предложения лидерам стран "Большой семерки" в июне перед саммитом в Италии. Об этом сообщает Reuters.

Министры выразили решительную готовность предоставить Украине необходимую помощь для удовлетворения срочных финансовых потребностей, особенно в связи с противостоянием российской агрессии, в том числе путем использования поступлений от замороженных российских активов.

"Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы рф заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы рф в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, согласно нашим соответствующим правовым системам", - заявили представители G7.

В то же время, в их заявлении не был указан конкретный план по российским активам, но они отметили свое намерение продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в США хотят финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия за год действия Государственной антикоррупционной программы смог частично выполнить одну антикоррупционную задачу из 17

До 29 февраля Высший совет правосудия должен был выполнить мероприятие ГАП, которое предусматривает разработку проекта единых индикаторов для оценки добропорядочности судьи и кандидата на должность судьи, но выполнение этой задачи даже не начато.

Наличие ребенка, болеющей матери, а также беременность жены никоим образом не уменьшают общественной опасности уклонения от призыва во время мобилизации – Верховный Суд

При назначении наказания в виде 3 лет лишения свободы за уклонение от призыва суды уже приняли во внимание обстоятельства, смягчающие наказание – искреннее раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и жены, получающей социальную помощь в связи с рождением ребенка и его уходом до трех лет.

Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения» — Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание судов, что не следует путать понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения», определенное п. 11 ст. 67 УК как обстоятельство, отягчающее наказание, с понятием «совершение преступления в условиях военного положения», что является квалифицирующим признаком.

Законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля – Майк Джонсон

Помимо помощи Украине парламентарии США рассмотрят законопроект о запрете TikTok.

Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ

В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг, чего следует ожидать от таких нововведений военнообязанным, - смотрите в эфире Право ТВ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області