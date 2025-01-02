В Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала, много раненых — видео

Стрельба произошла возле конференц-зала «Amazura».

В среду, 1 января, в районе Квинс американского города Нью-Йорк произошла стрельба возле конференц-зала «Amazura». В результате инцидента по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщило издание ABC7 New York.

В настоящее время правоохранители проводят расследование.

По данным Amny.com, инцидент произошел на частной вечеринке в честь известного члена одной из банд, убитого в октябре прошлого года. Таким образом, банда решила отпраздновать его день рождения.

По словам источников в правоохранительных органах, в среду вечером, когда около 80 человек собрались перед зданием Amazura, ожидая своей очереди, к ним подошли несколько подозреваемых и начали хаотическую стрельбу по толпе.

Сообщается, что к инциденту может быть причастен автомобиль серый седан Infiniti Q50 с номерами штата Нью-Джерси.

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