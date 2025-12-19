Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Иллюстративное фото, источник - Патрульная полиция Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 17 декабря 2025 года рассмотрел проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 50 Закона Украины “О Национальной полиции” относительно некоторых вопросов проверки кандидатов на службу в полиции» (рег. № 14194), поданный Кабинетом Министров Украины, и рекомендовал Верховной Раде в первом чтении принять его за основу и в целом как закон.

Напомним, статьей 50 Закона Украины «О Национальной полиции» предусмотрено, что граждане Украины, которые изъявили желание поступить на службу в полиции, с целью определения состояния их здоровья обязаны пройти медицинские обследования, а также проверку уровня физической подготовки, психофизиологическое обследование, обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в порядке, определенном Министерством внутренних дел Украины.

Законопроектом № 14194 предусматривается сделать исключение из правил и освободить определенные категории лиц от прохождения проверки уровня физической подготовки в случае, если они желают поступить на службу в полиции на должности, определенные Министерством внутренних дел.

Речь идет, в частности, о тех гражданах, которые проходили службу в органах внутренних дел, полиции, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной пограничной службе Украины, Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях, образованных в соответствии с законами Украины, и получили заболевание, ранения (контузию, травму или увечье) и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, а также в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Авторы законопроекта отмечают, что принятие этого закона позволит создать надлежащие условия для трудоустройства ветеранов войны и лиц с особыми заслугами перед государством, эффективно использовать их опыт и компетенции, приобретенные во время службы.

В случае принятия закона МВД придется пересмотреть целый ряд своих нормативных актов:

1. Приказ МВД от 26.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения об организации служебной подготовки работников Национальной полиции Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19 февраля 2016 г. за № 260/28390;

2. Приказ МВД от 09.02.2016 № 90 «Об утверждении Положения об организации проверки уровня физической подготовленности кандидатов к поступлению на службу в Национальную полицию Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 февраля 2016 г. за № 306/28436;

3. Приказ МВД «Об утверждении Порядка отбора, направления и зачисления кандидатов на обучение в учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющие подготовку кадров для Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины, и высшее военное учебное заведение Национальной гвардии Украины» от 15.04.2016 № 315, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2016 г. за № 668/28798;

4. Приказ МВД от 17.11.2015 № 1465 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения аттестации полицейских», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18 ноября 2015 г. за № 1445/27890;

5. Приказ МВД от 25.12.2015 № 1631 «Об организации отбора (конкурса) и продвижения по службе полицейских», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14 января 2016 г. за № 50/28180.

Законопроект прокомментировали специалисты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, изложив свою позицию в соответствующем заключении. По мнению экспертов, реализация законопроекта содержит многочисленные риски, в частности снижение уровня безопасности профессии, сложности правоприменения соответствующих нормативных предписаний, несистемность правового регулирования.

В ГНЭУ обращают внимание на следующее.

Кадровое наполнение органов Национальной полиции согласно Закону и принятым во исполнение его подзаконным нормативно-правовым актам предусматривает наличие трех различных категорий персонала:

1) непосредственно полицейские;

2) государственные служащие;

3) другие работники полиции.

При этом статья 50 Закона, в которую проектом предлагается вносить соответствующие изменения, устанавливает порядок проверки кандидатов именно на должности полицейских. Служба на должностях полицейских отнесена к «государственной службе особого характера».

Это означает, что полицейские осуществляют специфическую деятельность, связанную со значительными рисками, в частности для здоровья и безопасности — как собственной, так и гражданского населения. В связи с этим они имеют особый правовой статус: специальные звания, присягу, правила приема, увольнения, аттестации, специальные требования к дисциплине, возрасту и тому подобное.

Удовлетворительное состояние здоровья полицейских является одним из ключевых критериев, по которым лицо считается пригодным или непригодным к службе в полиции и, соответственно, к выполнению сложных задач.

При этом речь идет не только о безопасности самого полицейского, но и его коллег, которые выполняют с ним совместные задачи, а также безопасности окружающих. Удовлетворительная физическая форма является залогом качественного и безопасного выполнения основных профессиональных задач полиции, что подтверждается зарубежными научными исследованиями.

С учетом изложенного возвращение лиц, которые были уволены из правоохранительных органов именно по состоянию здоровья, на должности полицейских вызывает у ГНЭУ определенное беспокойство.

Одновременно предложенные проектом изменения в Закон касаются исключительно положений статьи 50 Закона.

При этом другие его нормы, которыми регулируется порядок отбора на должность полицейского и прохождение им службы, остаются неизменными. В таком случае в случае принятия проекта могут возникнуть трудности с применением предлагаемых положений на практике. Так, например, неизменными остаются предписания части третьей статьи 49 Закона (в ее системной взаимосвязи с пунктом 7 части второй статьи 61 этого Закона), исходя из содержания которых «независимо от профессиональных и личных качеств, уровня физической подготовки и состояния здоровья на службу в полиции не могут быть приняты лица в случаях, определенных частью второй статьи 61 этого Закона». В частности, речь идет о лицах, которые имеют заболевания, препятствующие прохождению службы в полиции.

Также, с учетом важности хорошей физической подготовки полицейских, проверка ее уровня осуществляется не только при проверке кандидатов на должности, но и на протяжении всего срока службы, например, в порядке очередной аттестации (статья 57 Закона) или в ходе осуществления служебной подготовки (Положение об организации служебной подготовки работников Национальной полиции Украины, утвержденное приказом Министерства внутренних дел Украины от 26.01.2016 № 50).

Таким образом, лица, которых касается законопроект, даже будучи освобожденными от прохождения проверки уровня физической подготовки при поступлении на службу в полиции, все равно будут неоднократно сталкиваться с законодательными требованиями относительно ее регулярной проверки.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.