Новый собственник ипотеки отвечает по долгу, если не заявил о своих правах в суде — Большая Палата ВС

Третье лицо, которое во время рассмотрения дела приобрело ипотечное имущество и не сообщило об этом суду, приобретает статус должника в исполнительном производстве.

К лицу, которое было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований и которое не уведомило суд о приобретенных во время судебного разбирательства правах в отношении предмета спора на момент рассмотрения дела, переходят права и обязанности ипотекодержателя, что является основанием для замены должника в исполнительном производстве этим лицом.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по делу № 902/388/18.

Обстоятельства дела

Банк обратился в суд с иском к ипотекодателю об обращении взыскания на предмет ипотеки в счет погашения задолженности заемщика по кредитным договорам. Хозяйственный суд открыл производство по делу и привлек другое предприятие в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Суд апелляционной инстанции постановлением, оставленным без изменений кассационным судом, иск удовлетворил.

Финансовая компания как правопреемник банка, выявив, что ответчик во время рассмотрения дела по существу отчуждил ипотечное имущество и оно в результате перешло в собственность предприятия, привлеченного к участию в этом деле в качестве третьего лица, обратилась в суд с заявлением о замене ответчика его правопреемником.

Апелляционный суд удовлетворил заявление и заменил ответчика его правопреемником — предприятием. Однако последнее обратилось с кассационной жалобой, утверждая, что к нему не перешли права и обязанности должника в исполнительном производстве, поскольку, в частности, постановление апелляционного суда об обращении взыскания на предмет ипотеки было принято после регистрации за ним права собственности.

Вывод БП ВС

По результатам пересмотра судебных решений Большая Палата ВС отметила, что Верховный Суд уже неоднократно обращал внимание на то, что на лиц, участвующих в деле, возлагается общая обязанность — добросовестно осуществлять свои процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности.

Предприятие как привлеченное к участию в деле третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, имело все предусмотренные процессуальным законом возможности заявить о своем праве на имущество, которое является предметом ипотеки, вопрос об обращении взыскания на которое суд решал во время рассмотрения дела по существу. Заявитель, приобретя право собственности на предмет ипотеки, в отношении которого продолжался спор в этом деле, не уведомил суд о том, что решение по этому делу влияет на его права и обязанности, в том числе, обжалуя решение по существу, не указывал, что оно является решением в отношении принадлежащей ему вещи.

Для такого лица наступают последствия, связанные с нев совершением им соответствующих процессуальных действий, в виде невозможности для суда на стадии рассмотрения заявления о замене должника правопреемником рассмотреть доводы, касающиеся пересмотра судебных решений по существу.

При таких обстоятельствах Большая Палата ВС пришла к выводу, что с учетом вещной природы иска об обращении взыскания при условиях привлечения предприятия в качестве третьего лица, которое во время судебного разбирательства приобрело право на этот предмет, однако не заявило суду о том, что решение о взыскании будет решением в отношении принадлежащего ему имущества, окончательное решение по существу дела, то есть постановление апелляционного хозяйственного суда, оставленное без изменений постановлением кассационного суда, является решением о правах и обязанностях предприятия. Обжалуемым определением о замене должника суд лишь привел статус предприятия в исполнительном производстве к тому, который фактически сложился в деле в результате принятия судом решения по существу.

Большая Палата ВС согласилась с судом апелляционной инстанции о наличии оснований для вывода о том, что по ст. 23 Закона Украины «Об ипотеке» вместе с обремененным ипотекой имуществом к предприятию перешли права и обязанности ипотекодержателя, то есть произошла замена в материальных правоотношениях, что является основанием для замены должника в процессуальных правоотношениях.

