Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационный уголовный суд ВС подтвердил: однотипные эпизоды можно квалифицировать как одно длящееся преступление, что позволяет применить статью 47 Уголовного кодекса. Обвиняемый был передан на поруки трудового коллектива, признал вину, искренне раскаялся и возместил причинённый ущерб. Прокуратура настаивала на реальной совокупности преступлений, но ККС ВС оставил решения судов нижестоящих инстанций без изменений.

От поля до речки: как труд стал уголовщиной

Четыре эпизода самовольного занятия земли не препятствуют освобождению от уголовной ответственности. Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд ВС, рассмотрев дело №370/1140/23, которое осталось почти незамеченным за пределами профессионального юридического сообщества, но имеет существенное значение для уголовно-правовой квалификации земельных правонарушений.

Речь идёт о различной правовой оценке действий, связанных с самовольным занятием земель прибрежной защитной полосы реки Ирпень: прокурор настаивал на наличии реальной совокупности преступлений, однако суды всех инстанций пришли к противоположному выводу. ККС ВС подтвердил: при конкретных обстоятельствах несколько однотипных эпизодов могут образовывать длящееся преступление, что открывает путь к применению статьи 47 Уголовного кодекса – освобождение от уголовной ответственности в связи с передачей лица на поруки.

Уголовное производство начато по факту событий, которые произошли ещё в марте 2023 года на территории Томашевского сельского совета Фастовского района Киевской области. Во время выполнения сельскохозяйственных работ тракторист, обрабатывая поля, фактически пересёк границы земель, принадлежащих аграрному обществу по кадастровым номерам, самовольно заняв часть прибрежной защитной полосы реки Ирпень. Он незаконно заехал на земли водоохранной зоны, которые по действующему законодательству имеют специальный правовой режим и не могут использоваться для сельскохозяйственной обработки без соответствующих решений органов власти.

Следствие инкриминировало обвиняемому четыре эпизода самовольного занятия земель общей площадью почти три гектара. Формально это были два уголовных производства, открытые в один день, но впоследствии объединённые судом в единое дело. Квалификация преступления оставалась неизменной – по части второй статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельных участков в значительном размере).

Суды первой и апелляционной инстанций вполне обоснованно квалифицировали противоправное поведение обвиняемого как одно нетяжкое преступление, освободив его от уголовной ответственности. Ключевую роль сыграли не только фактические обстоятельства, но и поведение обвиняемого после выявления правонарушения. Он признал вину, не отрицал факты, сотрудничал со следствием, а причинённый ущерб был возмещён, что подтверждалось справками органа местного самоуправления. Трудовой коллектив аграрного общества, где он работал, обратился в суд с ходатайством о передаче его на поруки.

Макаровский районный суд Киевской области признал: при таких обстоятельствах есть основания для применения статьи 47 УК. Суд первой инстанции исходил из того, что обвиняемый ранее не имел судимостей, впервые совершил нетяжкое преступление, искренне раскаялся и фактически устранил причинённый вред. Уголовное производство было закрыто, а тракторист передан на поруки трудового коллектива.

Однако прокуратура не согласилась с таким подходом. По мнению стороны обвинения, четыре эпизода самовольного занятия земли, совершённые в разное время и в отношении разных земельных участков, образуют реальную совокупность преступлений. А значит, лицо не может считаться совершившим преступление впервые, и применение статьи 47 УК неправомерно. Эту позицию прокурор последовательно отстаивал не только в апелляционной, но и даже в кассационной инстанции.

«Прокурор, участвовавший в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ссылаясь на неправильное применение судом закона Украины об уголовной ответственности и существенное нарушение уголовного процессуального закона, просит отменить определения Макаровского районного суда Киевской области от 20 февраля 2024 года и Киевского апелляционного суда от 11 февраля 2025 года с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции. В обоснование своих требований прокурор указывает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу о возможности применения правил ст. 47 УК и освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 197-1 УК с передачей на поруки трудового коллектива, поскольку обвиняемый совершил четыре отдельных уголовных правонарушения, квалифицированных по одной норме этого Кодекса, и такая обстоятельство исключает возможность признания его совершившим нетяжкое преступление впервые», – отмечается в материалах дела.

Поруки вместо наказания: решение без приговора

Кассационный уголовный суд ВС начал анализ с напоминания базовых процессуальных рамок: кассационная инстанция проверяет решения нижестоящих судов в пределах доводов кассационной жалобы и отменяет их лишь при наличии существенных нарушений уголовного процессуального закона или неправильного применения уголовного закона. В этом деле прокурор настаивал именно на неправильном применении статьи 47 УК и ошибочной оценке количества преступлений.

Указывая на указанную статью Уголовного кодекса, суд напомнил: «По правилам ст. 47 УК лицо, впервые совершившее уголовный проступок или нетяжкое преступление, кроме коррупционных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо находившимися под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и искренне раскаявшееся, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации по их ходатайству при условии, что оно в течение года со дня передачи на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не нарушит общественный порядок».

Кассационный уголовный суд ВС также обратил внимание на то, что тракторист обвинялся в совершении четырёх эпизодов незаконного самовольного занятия земель в водоохранной зоне: трёх участков общей площадью 1,86 га, а также ещё одного участка площадью 1,11 га. Как зафиксировано в материалах дела, во время выполнения работ обвиняемый «используя сельскохозяйственную технику, вопреки требованиям статей 112, 116-126, 150 Земельного кодекса Украины, которые регламентируют приобретение и реализацию права на землю, не имея соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления и при отсутствии какого-либо правочина, умышленно, с целью увеличения посевной площади сельскохозяйственных культур вышел за пределы земельных участков».

Давая юридическую оценку действиям обвиняемого, Кассационный уголовный суд ВС согласился с решением апелляционного суда: трактористу «предъявлялось обвинение по четырём эпизодам деяний, которые соответствуют одному и тому же составу уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 УК, их квалификация осуществляется по одной части статьи Особенной части УК, что исключает совокупность преступлений, на чём настаивал прокурор, и, соответственно, даёт основания для применения правил ст. 47 УК».

В своём постановлении ККС ВС отметил, что «разделяет выводы судов предыдущих инстанций об отсутствии в действиях обвиняемого совокупности уголовных правонарушений, которая препятствовала бы применению положений ст. 47 УК, учитывая установленные конкретные обстоятельства дела, свидетельствующие о совершении в течение непродолжительного времени четырёх тождественных деяний, объединённых единым умыслом, единым предметом преступления, которые составляют длящееся преступление».

ККС ВС подробно воспроизвёл устоявшиеся подходы уголовного права: реальная совокупность имеет место тогда, когда лицо совершает два или более преступления с разными составами, каждое из которых является самостоятельным. Повторность предполагает несколько преступлений, квалифицированных по одной статье, но с отдельным умыслом относительно каждого из них. Напротив, длящееся преступление состоит из нескольких тождественных деяний, объединённых единым умыслом, единым предметом посягательства и направленных на достижение одного результата. Именно в эту категорию, по убеждению суда, вписывались действия обвиняемого: все эпизоды происходили в течение непродолжительного времени, в рамках одного аграрного цикла, с использованием той же техники и с одинаковой целью – увеличение посевной площади. Предмет посягательства был единым по своей правовой природе: земли прибрежной защитной полосы реки Ирпень. Таким образом, каждый отдельный выезд за пределы кадастровых участков не имел самостоятельного преступного намерения, а был элементом реализации общего замысла.

Также суд кассационной инстанции не согласился с приведённой прокурором правовой позицией о наличии в действиях обвиняемого реальной совокупности преступлений: «Указанная правовая позиция не является релевантной обстоятельствам уголовного производства, являющегося предметом рассмотрения». Отклонив доводы прокурора, суд подчеркнул: решающим является не множественность деяний, а характер умысла и единство преступного замысла. Именно эти критерии позволили судам всех инстанций квалифицировать действия как одно длящееся преступление.

Ссылаясь на отсутствие существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, суд кассационной инстанции вынес постановление: решения Макаровского районного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда – оставить без изменения, а кассационную жалобу прокурора – без удовлетворения.

Автор: Валентин Коваль

