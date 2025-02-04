Более 6000 человек покинули остров Санторини, спасаясь от землетрясений

На греческий курорт Санторини обрушилась серия землетрясений, зафиксированы сотни подземных толчков.

На знаменитый греческий туристический остров Санторини обрушилась серия землетрясений. Более 6000 жителей покинули остров за последние дни. Об этом сообщает CNN.

Также 4 февраля еще сотни людей ждали паром, чтобы отправиться в Афины.

Как известно, за последние три дня в Эгейском море между Санторини и близлежащими островами Аморгос и Иос было зафиксировано около 550 подземных толчков магнитудой 3 балла по шкале Рихтера.

По оценкам греческой Организации по планированию и защите от землетрясений (OASP), интенсивная сейсмическая активность может занять еще много дней, если не недели.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал жителей сохранять спокойствие, поскольку власти имеют дело с «очень интенсивным геологическим явлением».

Было объявлено о дополнительных 15 рейсах из Санторини в Афины, чтобы помочь жителям добраться до безопасного места. Школы на острове будут оставаться закрытыми до пятницы, 7 февраля, а жителям рекомендуют избегать больших собраний в помещениях.

Последнее землетрясение на Санторини магнитудой 7,5 произошло в 1956 году. Он унес жизни не менее 53 человек и ранил более 100 человек.

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