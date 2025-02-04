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Понад 6000 людей покинули острів Санторіні, рятуючись від землетрусів

15:26, 4 лютого 2025
На грецький курорт Санторіні обрушилася серія землетрусів, зафіксовано сотні підземних поштовхів.
Понад 6000 людей покинули острів Санторіні, рятуючись від землетрусів
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На знаменитий грецький туристичний острів Санторіні обрушилася серія землетрусів. Понад 6000 жителів покинули острів за останні дні. Про це повідомляє CNN.

Також 4 лютого ще сотні людей чекали на пором, щоб вирушити до Афін.

Як відомо, за останні три дні в Егейському морі, між Санторіні та прилеглими островами Аморгос та Іос, було зафіксовано близько 550 підземних поштовхів магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

За оцінками грецької Організації з планування та захисту від землетрусів (OASP), інтенсивна сейсмічна активність може тривати ще багато днів, якщо не тижнів.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав жителів зберігати спокій, оскільки влада має справу з «дуже інтенсивним геологічним явищем».

Було оголошено про додаткових 15 рейсів із Санторіні до Афін, щоб допомогти жителям дістатися до безпечного місця. Школи на острові залишатимуться зачиненими до п'ятниці, 7 лютого, а жителям рекомендують уникати великих зібрань у приміщеннях.

Останній землетрус на Санторіні магнітудою 7,5 стався в 1956 році. Він забрав життя щонайменше 53 людини та поранив понад 100.

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Греція

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