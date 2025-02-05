Податкова нагадала, як подати декларацію про доходи за 2024 рік

Державна податкова служба України нагадала, як подати декларацію про доходи за 2024 рік.
Деякі платники податку – фізичні особи зобов’язані самостійно розрахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Це передбачено Податковим кодексом України.
Подати декларацію можна декількома способами:
- особисто або уповноваженою особою;
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;
- в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
Як подати?
- через електронний кабінет платника.
- через мобільний застосунок «Моя податкова».
Раніше у податковій службі нагадали українцям про граничні терміни подання декларацій.
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