У США чоловіка засудили до майже 500 років в’язниці за організацію собачих боїв

57-річний чоловік отримав 475 років увʼязнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами.

У США чоловік, який організовував собачі бої, отримав майже 500 років вʼязниці. Про це повідомляє NBC News.

Так, у штаті Джорджія 57-річний Вінсент Лемарк Баррелл отримав 475 років увʼязнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами.

Cправу почали в листопаді 2022 року. Вказується, що курʼєр Amazon помітив на подвірʼї чоловіка кілька собак, привʼязаних важкими ланцюгами, і повідомив про це правоохоронців.

Коли шериф прибув, то знайшов на подвірʼї та вдома Баррелла 107 собак із ознаками жорстокого поводження.

Більшість знайдених собак були пітбулями, але й траплялися собаки змішаних порід. Деяких з них Баррелл привʼязував на подвірʼї власного будинку, а деяких тримав у підвалі — він не виводив їх надвір, тож усе приміщення було в собачій сечі та фекаліях. Більшість собак недоїдали.

Поліція виявила, що Баррелл причетний до організації собачих боїв. Він тренував тварин проявляти агресію.

Зокрема, у його будинку знайшли бігову доріжку, розроблену для собак, місце для розведення тварин і довгу палицю, якою він розтискав щелепи собак під час бійки. Також знайшли документи, повʼязані з іншими організаторами боїв, аптечку з ліками для тварин і контракти на продаж собак.

Лікарі оглянули собак — у більшості були шрами на тілі від бійок, а в деяких вирвані зуби. Деяких собак конфіскували, а інших забрала благодійна організація Friends of the Forlorn Animal Rescue, яка допомогає тваринам.

Поки невідомо, чи подасть Баррелл апеляцію на вирок. У суді він заперечував причетність до організації собачих боїв.

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