В США мужчину приговорили к почти 500 годам тюрьмы за организацию собачьих боев

57-летний мужчина получил 475 лет заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными.

В США мужчина, который организовывал собачьи бои, получил почти 500 лет тюрьмы. Об этом сообщает NBC News.

Так, в штате Джорджия 57-летний Винсент Лемарк Баррелл получил 475 лет заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными.

Дело было начато в ноябре 2022 года. Указывается, что курьер Amazon заметил во дворе мужчины несколько собак, привязанных тяжелыми цепями, и сообщил об этом правоохранителям.

Когда шериф прибыл, то нашел во дворе и дома Баррелла 107 собак с признаками жестокого обращения.

Большинство найденных собак были питбулями, но и встречались собаки смешанных пород. Некоторых из них Баррелл привязывал во дворе собственного дома, а некоторых держал в подвале — он не выводил их на улицу, поэтому все помещение было в собачьей моче и фекалиях. Большинство собак недоедали.

Полиция обнаружила, что Баррелл причастен к организации собачьих боев. Он тренировал животных проявлять агрессию.

В частности, в его доме нашли беговую дорожку, разработанную для собак, место для разведения животных и длинную палку, по которой он разжимал челюсти собак во время драки. Также нашли документы, связанные с другими организаторами боев, аптечку с лекарством для животных и контракты на продажу собак.

Врачи осмотрели собак – у большинства были шрамы на теле от драк, а у некоторых вырваны зубы. Некоторых собак конфисковали, а других забрала благотворительная организация Friends of the Forlorn Animal Rescue, помогающая животным.

Пока неизвестно, подаст ли Баррелл апелляцию на приговор. В суде он отрицал причастность к организации собачьих боев.

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