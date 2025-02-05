Налоговая напомнила, как подать декларацию о доходах за 2024 год

Подать декларацию можно несколькими способами.

Государственная налоговая служба Украины напомнила, как подать декларацию о доходах за 2024 год.

Некоторые налогоплательщики – физические лица обязаны самостоятельно рассчитать и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, подав декларацию об имущественном положении и доходах. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Подать декларацию можно несколькими способами:

- лично или уполномоченным лицом;

- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

- в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Как подать?

- через электронный кабинет плательщика.

- через мобильное приложение «Моя налоговая».

Ранее в налоговой службе напомнили украинцам о предельных сроках подачи деклараций.

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