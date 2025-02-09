Экс-президента Франции обязали носить электронный браслет

Николя Саркози проиграл апелляцию по «делу о прослушивании».

Фото: Racurs.ua

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Бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по так называемому «делу о прослушке». Об этом сообщила парижская прокуратура, передает Le Monde.

Саркози теперь должен соблюдать ограничения по передвижению: он может покидать свое жилье с 8:00 до 20:00, а в дни судебных заседаний - до 21:30. Такие меры приняты после того, как в декабре 2024 года Верховный суд Франции отклонил его апелляцию, подтвердив приговор - один год заключения с электронным мониторингом за коррупцию и злоупотребление влиянием.

Его адвокат Жаклин Лаффон заявила, что политик продолжает оспаривать приговор и обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом эта жалоба не повлияет на исполнение принятого решения.

Саркози является фигурантом еще нескольких уголовных дел, в частности относительно вероятного незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года из ливийских источников, а также дела Bygmalion, связанного с превышением расходов во время выборов 2012 года. В последнем он был признан виновным в 2021 году и приговорен к одному году заключения с возможностью отбывания наказания дома под электронным наблюдением.

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