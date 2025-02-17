Глава Мюнхенской конференции по безопасности расплакался во время заключительной речи, видео

Кристоф Хойсген прервал выступление и спустился в зал под стоячими овациями.

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не сдержал слез во время заключительной речи.

В заключительном слове он поблагодарил европейских лидеров и особенно Президента Украины Владимира Зеленского за то, что они высказались по поводу общих ценностей Европы.

Во время заключительной речи он не сдержал слез. В итоге политик прервал выступление и спустился в зал под стоячими овациями.

Кристоф Хойсген завершил свой срок в должности главы Мюнхенской конференции по безопасности, который начался в 2022 году.

Напомним, 61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля.

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