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На Филиппинах за вылов комаров власть предлагает людям деньги

13:20, 20 февраля 2025
Филиппинское село борется с лихорадкой денге, предлагая вознаграждение за комаров – живых или мертвых.
На Филиппинах за вылов комаров власть предлагает людям деньги
Источник фото: AP Photo/Aaron Favila
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На Филиппинах местные власти выплачивают деньги людям, которые вылавливают комаров – живых или мертвых. Это происходит на фоне роста заболеваемости лихорадкой Денге.

Как сообщает Associated Press, такую ​​необычную стратегию ввели в поселке Аддишн Хиллз.

Согласно статистике департамента здравоохранения, в этом году на Филиппинах было зарегистрировано по меньшей мере 28 234 случая лихорадки денге до 1 февраля, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В поселке Аддишн Хиллз из более чем 100 000 жителей провели уборку, прочистили каналы и провели гигиеническую кампанию по борьбе с лихорадкой денге. Но когда в этом году количество случаев возросло до 42 и двое молодых студентов умерли, сельский лидер решил усилить борьбу.

Жители получают вознаграждение в размере одного филиппинского песо (чуть больше 1 цента) за каждые пять комаров или личинок комаров, которые они сдадут.

Критики такой инициативы предупреждают, что эта стратегия может сыграть против власти злую шутку, если отчаявшиеся люди начнут разводить комаров ради вознаграждения. Однако во власти утверждают, что это маловероятно, поскольку кампанию прекратят, если вспыхнет рост количества случаев.

Также отмечается, что власти другой деревни Кесон-Сити рассматривали возможность выпускать стаи лягушек, чтобы они поедали комаров.

Источник фото: AP Photo/Aaron Favila

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