На Філіппінах за виловлення комарів влада пропонує людям гроші

Філіппінське село бореться з лихорадкою денге, пропонуючи винагороду за комарів — живих чи мертвих.

Джерело фото: AP Photo/Aaron Favila

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На Філіппінах місцева влада виплачує гроші людям, які виловлюють комарів – чи то живих, чи мертвих. Це відбувається на тлі зростання захворюваності на гарячку Денге.

Як повідомляє Associated Press, таку незвичну стратегію запровадили в селищі Аддішн Хіллз.

Згідно зі статистикою департаменту охорони здоров’я, цього року на Філіппінах було зареєстровано щонайменше 28 234 випадки лихоманки денге до 1 лютого, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В селищі Аддішн Хіллз з понад 100 000 мешканців провели прибирання, прочистили канали і провели гігієнічну кампанію для боротьби з лихоманкою денге. Але коли цього року кількість випадків зросла до 42 і двоє молодих студентів померли, сільський лідер вирішив посилити боротьбу.

Мешканці отримують винагороду в розмірі одного філіппінського песо (трохи більше 1 цента) за кожні п’ять комарів або личинок комарів, які вони здадуть.

Критики такої ініціативи попереджають, що ця стратегія може зіграти проти влади злий жарт, якщо зневірені люди почнуть розводити комарів заради винагороди. Однак у владі стверджують, що це – малоймовірно, оскільки кампанію припинять, якщо спалахне зростання кількості випадків.

Також зазначається, що влада іншого села Кесон-Сіті розглядала можливість випускати зграї жаб, щоб вони поїдали комарів.

Джерело фото: AP Photo/Aaron Favila

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