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Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді — відповідь Держпраці

14:12, 20 лютого 2025
При укладенні трудового договору працівнику можна встановити випробувальний термін, щоб перевірити його відповідність роботі.
Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді — відповідь Держпраці
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді.

При укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається.

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Упродовж випробувального терміну оцінюється відповідність працівника роботі або посаді. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Дні, в які робітник фактично не виконував обов’язки, до тривалості випробувального терміну не зараховуються.

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

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звільнення Держпраці

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