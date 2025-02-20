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Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности — ответ Гоструда

14:12, 20 февраля 2025
При заключении трудового контракта работнику можно установить испытательный срок, чтоб проверить его соответствие работе.
Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности — ответ Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности.

При заключении трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок с целью проверки его соответствия поручаемой работе.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

В течение испытательного срока оценивается соответствие работника работе или должности. Период испытания не может превышать 3 месяцев и 6 месяцев в случае согласования с профсоюзом. Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца. Дни, в которые работник фактически не исполнял обязанности, в продолжительность испытательного срока не причисляются.

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

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увольнение Гоструда

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