Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться управлять автомобилем — что нужно знать

Минветеранов возмещает стоимость обучения управлять специализированным автомобилем для ветеранов войны с инвалидностью, их семьям и семьям погибших Защитников и Защитниц.

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Министерство по делам ветеранов может возместить стоимость обучения управлению на специализированных автомобилях для ветеранов с инвалидностью.

Так, в рамках проекта «Автошколы для лиц с инвалидностью» указанная категория ветеранов сможет пройти обучение управлению транспортным средством для лиц с инвалидностью и получить водительское удостоверение на право управления таким транспортным средством.

Услуга доступна для:

ветеранов войны с инвалидностью

членов их семей

семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Такие автошколы пока работают в шести регионах Украины: в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

«Улучшение мобильности и независимости ветеранов войны – одно из ключевых направлений работы Минветеранов. Мы инициировали изменения в постановление КМУ №432, благодаря которым люди с инвалидностью среди ветеранов войны, членов их семей и семей павших Защитников и Защитниц смогут учиться управлять авто и получить водительское удостоверение в специальных автошколах за счет Минветеранов», - рассказала заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова.

Цель проекта — не только предоставить ветеранам практические навыки, но и обеспечить их мобильность, независимость и интеграцию в активную жизнь.

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