Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитись керувати авто — що слід знати

Мінветеранів відшкодовує вартість навчання керувати спеціалізованим автомобілем для ветеранів війни з інвалідністю, їхнім сім‘ям та родинам загиблих Захисників і Захисниць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів може відшкодувати вартість навчання керуванню на спеціалізованих автомобілях для ветеранів з інвалідністю.

Так, в межах проекту «Автошколи для осіб з інвалідністю» зазначена категорія ветеранів зможе пройти навчання керування транспортним засобом для осіб з інвалідністю та отримати посвідчення водія на право керування таким транспортним засобом.

Послуга доступна для:

ветеранів війни з інвалідністю

членів їхніх сімей

родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Такі автошколи працюють поки що у шести регіонах України: у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

«Покращення мобільності та незалежності ветеранів війни – один із ключових напрямків роботи Мінветеранів. Ми ініціювали зміни до постанови КМУ №432, завдяки яким люди з інвалідністю з-поміж ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць зможуть навчатися керувати авто та отримати водійське посвідчення у спеціальних автошколах за кошти Мінветеранів», - розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

Мета проекту — не лише надати ветеранам практичні навички, а й забезпечити їхню мобільність, незалежність та інтеграцію в активне життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.