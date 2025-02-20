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Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитись керувати авто — що слід знати

13:55, 20 лютого 2025
Мінветеранів відшкодовує вартість навчання керувати спеціалізованим автомобілем для ветеранів війни з інвалідністю, їхнім сім‘ям та родинам загиблих Захисників і Захисниць.
Ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно навчитись керувати авто — що слід знати
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Міністерство у справах ветеранів може відшкодувати вартість навчання керуванню на спеціалізованих автомобілях для ветеранів з інвалідністю.

Так, в межах проекту «Автошколи для осіб з інвалідністю» зазначена категорія ветеранів зможе пройти навчання керування транспортним засобом для осіб з інвалідністю та отримати посвідчення водія на право керування таким транспортним засобом.

Послуга доступна для:

  • ветеранів війни з інвалідністю
  • членів їхніх сімей
  • родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Такі автошколи працюють поки що у шести регіонах України: у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

«Покращення мобільності та незалежності ветеранів війни – один із ключових напрямків роботи Мінветеранів. Ми ініціювали зміни до постанови КМУ №432, завдяки яким люди з інвалідністю з-поміж ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць зможуть навчатися керувати авто та отримати водійське посвідчення у спеціальних автошколах за кошти Мінветеранів», - розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

Мета проекту — не лише надати ветеранам практичні навички, а й забезпечити їхню мобільність, незалежність та інтеграцію в активне життя.

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