В Турции начались масштабные протесты после задержания мэра Стамбула Имамоглу, видео

В некоторых городах произошли столкновения активистов с полицейскими.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.

Позже в Турции начались масштабные акции протеста, они проходят в ряде городов страны. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Отмечается, что всего на улицы вышли десятки тысяч человек. Граждане идут с лозунгами «Права, закон, справедливость».

Как видно на видео, на некоторых улицах произошли столкновения активистов с полицейскими.

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