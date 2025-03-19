В Туреччині розпочались масштабні протести після затримання мера Стамбула Імамоглу, відео

У деяких міста відбулися сутички активістів з поліцейськими.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу в рамках антикорупційного розслідування.

Згодом в Туреччині розпочались масштабні акції протесту, вони проходять у низці міст країни. Про це повідомив телеканал Halk TV.

Зазначається, що загалом на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Громадяни йдуть із гаслами «Права, закон, справедливість» .

Як видно на відео, на деяких вулицям відбулися сутички активістів з поліцейськими.

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