Торнадо на Дніпропетровщині зніс кришу будинку – відео

Свідки зафіксували торнадо на відео.

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На Дніпропетровщині зафіксували торнадо: природне явище, яке ще донедавна здавалося рідкістю в Україні.

Свідки зафіксували торнадо на відео, яке швидко розійшлося телеграм-каналами, викликавши хвилю обговорень та занепокоєння.

Раніше метеоролог Ігор Кибальчич розповів, що останнім часом вітер в Україні став посилюватися. Зростає кількість виникнення торнадо та смерчів. За словами Ігоря Кибальчича, підвищена ймовірність таких явищ, як торнадо й смерчі, буде влітку. До цих явищ додадуться гради.

У літній сезон дощі часто супроводжуються грозами. Через те, що минуле літо було сухим, то цьогоріч кількість дощів і посилення грозової активності, ймовірно, збільшиться. Внаслідок цього є й ризик виникнення смерчів на території України.

«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», – розповів метеоролог.

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