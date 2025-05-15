Зеленский проведет встречу с Эрдоганом в Турции

Зеленский и Эрдоган будут решать следующие шаги.

Фото: gettyimages

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Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой переговорный визит в Турцию со встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры запланированы на около 13:00, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

«Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше», - отметил собеседник издания.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

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