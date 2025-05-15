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Путин провел совещание с военным руководством накануне переговоров с Украиной

09:21, 15 мая 2025
Путин советовался не только с членами делегации РФ, но и с силовым блоком относительно переговоров в Стамбуле.
Путин провел совещание с военным руководством накануне переговоров с Украиной
Фото: Reuters
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Путин вечером в среду провел совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», - заявил Песков.

По его словам, участие в совещании приняли не только члены делегации РФ, определенные указом президента, но и ключевые фигуры силового блока: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме них, к обсуждению присоединились все командующие группировками российских войск, действующих в зоне так называемой «специальной военной операции», добавил Песков.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

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