Путін провів нараду з військовим керівництвом напередодні переговорів з Україною

Путін радився не лише з членами делегації РФ, а й із силовим блоком щодо переговорів в Стамбулі.

Фото: Reuters

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Путін увечері в середу провів нараду щодо підготовки до переговорів з українською стороною, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Напередодні відльоту нашої делегації до Стамбула вчора ввечері президент Путін провів нараду з підготовки майбутніх переговорів з українською стороною», — заявив Пєсков.

За його словами, участь у нараді взяли не лише члени делегації РФ, визначені указом президента, а й ключові фігури силового блоку: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, керівник Росгвардії Віктор Золотов, секретар Радбезу Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і голова ФСБ Олександр Бортніков.

Крім них, до обговорення долучилися всі командувачі угрупованнями російських військ, що діють у зоні так званої «спеціальної військової операції», додав Пєсков.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

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