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Іран готовий укласти ядерну угоду з США в обмін на зняття санкцій

09:10, 15 травня 2025
Високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран відмовиться від високозбагаченого урану за зняття економічних санкцій.
Іран готовий укласти ядерну угоду з США в обмін на зняття санкцій
Фото: getty image
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Іран готовий підписати нову ядерну угоду з адміністрацією Дональда Трампа за умови негайного зняття економічних санкцій. Про це заявив один із ключових радників верховного лідера Ірану Алі ХаменеїАлі Шамхані — в інтерв’ю NBC News.

Шамхані, який відповідає за політичні, військові та ядерні питання, повідомив, що Іран готовий назавжди відмовитися від створення ядерної зброї, ліквідувати запаси високозбагаченого урану, обмежити збагачення виключно для мирних цілей і допустити міжнародних інспекторів. В обмін Тегеран вимагає повного зняття санкцій.

«Це досі можливо. Якщо американці справді діятимуть так, як кажуть — ми зможемо налагодити кращі відносини. Це може призвести до позитивних змін вже найближчим часом», — наголосив радник.

Інтерв’ю вийшло після того, як Дональд Трамп публічно запропонував Ірану «оливкову гілку», але одночасно пригрозив новими санкціями. Шамхані критично оцінив ці подвійні сигнали: «Він говорить про мир, але ми бачимо лише колючий дріт».

Шамхані також висловив занепокоєння, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може перешкоджати прогресу у перемовинах. «Якщо фактор Бібі буде усунуто, досягти угоди буде значно простіше», — зазначив він.

МАГАТЕ повідомляє, що Іран має у своєму розпорядженні достатньо майже збройового урану для потенційного створення шести боєзарядів, хоча Тегеран наполягає, що не має намірів розробляти ядерну зброю.

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США санкції Іран ядерна зброя

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