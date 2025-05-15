Иран готов заключить ядерную сделку с США в обмен на снятие санкций

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран откажется от высокообогащенного урана за снятие экономических санкций.

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Иран готов подписать новое ядерное соглашение с администрацией Дональда Трампа при условии немедленного снятия экономических санкций. Об этом заявил один из ключевых советников верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Али Шамхани - в интервью NBC News.

Шамхани, который отвечает за политические, военные и ядерные вопросы, сообщил, что Иран готов навсегда отказаться от создания ядерного оружия, ликвидировать запасы высокообогащенного урана, ограничить обогащение исключительно для мирных целей и допустить международных инспекторов. В обмен Тегеран требует полного снятия санкций.

«Это до сих пор возможно. Если американцы действительно будут действовать так, как говорят - мы сможем наладить лучшие отношения. Это может привести к положительным изменениям уже в ближайшее время», - подчеркнул советник.

Интервью вышло после того, как Дональд Трамп публично предложил Ирану «оливковую ветвь», но одновременно пригрозил новыми санкциями. Шамхани критически оценил эти двойные сигналы: «Он говорит о мире, но мы видим только колючую проволоку».

Шамхани также выразил обеспокоенность, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может препятствовать прогрессу в переговорах. «Если фактор Биби будет устранен, достичь соглашения будет значительно проще», - отметил он.

МАГАТЭ сообщает, что Иран располагает достаточно почти оружейного урана для потенциального создания шестнадцати ядерных боеприпасов.

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