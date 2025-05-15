Зеленський проведе зустріч з Ердоганом у Туреччині

Зеленський і Ердоган вирішуватимуть наступні кроки.

Фото: gettyimages

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Президент України Володимир Зеленський розпочне свій перемовний візит до Туреччини із зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори заплановані на близько 13:00, повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

«Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше», — зазначив співрозмовник видання.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

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