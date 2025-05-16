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До 10 лет тюрьмы и штраф в миллиарды – Эстония усиливает ответственность за повреждение подводных кабелей

20:03, 16 мая 2025
Эстония будет наказывать за ущерб даже в своих посольствах за рубежом.
До 10 лет тюрьмы и штраф в миллиарды – Эстония усиливает ответственность за повреждение подводных кабелей
Фото: Postimees
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Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за повреждение морской инфраструктуры, в частности подводных кабелей и трубопроводов. Об этом сообщает издание Postimees.

Согласно поправкам в Пенитенциарный кодекс, за подобные действия физическим лицам грозит до 10 лет лишения свободы, а юридическим - штраф до 4 миллиардов евро. Наказание будут применять даже в случаях, когда повреждение не было преднамеренным и не повлекло перебоев в работе инфраструктуры.

Цель законодательных изменений - укрепить защиту внешней инфраструктуры страны и обеспечить эффективный ответ на ее возможное нарушение, в частности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Речь идет о кабелях, трубопроводах и системах управления движением, которые имеют значение для национальной безопасности.

Кроме того, новые нормы предусматривают уголовную ответственность за «заказной вандализм», независимо от суммы нанесенного ущерба, а также распространяют действие пенитенциарного законодательства Эстонии на преступления, совершенные за пределами страны - в частности на территории дипломатических представительств и в случаях нарушения государственной или секретной информации.

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тюрьма штраф / штрафы Эстония

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