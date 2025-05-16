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До 10 років тюрми і штраф у мільярди – Естонія посилює відповідальність за пошкодження підводних кабелів

20:03, 16 травня 2025
Естонія каратиме за шкоду навіть у своїх посольствах за кордоном.
До 10 років тюрми і штраф у мільярди – Естонія посилює відповідальність за пошкодження підводних кабелів
Фото: Postimees
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Уряд Естонії схвалив і направив до парламенту законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за пошкодження морської інфраструктури, зокрема підводних кабелів і трубопроводів. Про це повідомляє видання Postimees.

Згідно з поправками до Пенітенціарного кодексу, за подібні дії фізичним особам загрожуватиме до 10 років позбавлення волі, а юридичним — штраф до 4 мільярдів євро. Покарання застосовуватимуть навіть у випадках, коли пошкодження не було навмисним і не спричинило перебоїв у роботі інфраструктури.

Мета законодавчих змін — зміцнити захист зовнішньої інфраструктури країни та забезпечити ефективну відповідь на її можливе порушення, зокрема у винятковій економічній зоні та на континентальному шельфі. Йдеться про кабелі, трубопроводи та системи управління рухом, які мають значення для національної безпеки.

Крім того, нові норми передбачають кримінальну відповідальність за «замовний вандалізм», незалежно від суми завданих збитків, а також поширюють дію пенітенціарного законодавства Естонії на злочини, вчинені за межами країни — зокрема на території дипломатичних представництв та у випадках порушення державної або секретної інформації.

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