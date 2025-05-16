У ТЦК пояснили, як відновити пошкоджений військовий квиток

Якщо особа втратила військовий квиток або він став непридатним, то треба його відновити.

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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як відновити втрачений або пошкоджений військовий квиток.

Військовий квиток — обов’язковий документ для внесення змін до облікових даних, зняття з військового обліку та інших процедур. Його втрата або пошкодження — це не лише незручність, а й адміністративне порушення, яке тягне за собою штраф.

Якщо особа втратила військовий квиток або він став непридатним, то треба його відновити.

Якщо особа військовозобов’язаний, призовник або резервіст:

Зверніться до керівника територіального центру комплектування із заявою та поясненням обставин втрати. Підготуйте пакет документів:

паспорт громадянина України;

кольорове матове фото 3×4;

якщо є — залишки пошкодженого документа.

Якщо особа військовослужбовець:

Подайте рапорт командиру з поясненням обставин втрати документа. Дочекайтесь завершення службового розслідування. Надалі надайте:

рапорт із причинами втрати;

паспорт;

матове фото 3×4 без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (якщо є);

витяг з наказу про результати розслідування.

Термін відновлення — до 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви у ТЦК та СП або його відділі.

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