У ТЦК пояснили, як відновити пошкоджений військовий квиток

Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як відновити втрачений або пошкоджений військовий квиток.
Військовий квиток — обов’язковий документ для внесення змін до облікових даних, зняття з військового обліку та інших процедур. Його втрата або пошкодження — це не лише незручність, а й адміністративне порушення, яке тягне за собою штраф.
Якщо особа втратила військовий квиток або він став непридатним, то треба його відновити.
Якщо особа військовозобов’язаний, призовник або резервіст:
Якщо особа військовослужбовець:
Термін відновлення — до 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви у ТЦК та СП або його відділі.
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