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У ТЦК пояснили, як відновити пошкоджений військовий квиток

22:00, 16 травня 2025
Якщо особа втратила військовий квиток або він став непридатним, то треба його відновити.
У ТЦК пояснили, як відновити пошкоджений військовий квиток
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як відновити втрачений або пошкоджений військовий квиток.

Військовий квиток — обов’язковий документ для внесення змін до облікових даних, зняття з військового обліку та інших процедур. Його втрата або пошкодження — це не лише незручність, а й адміністративне порушення, яке тягне за собою штраф.

Якщо особа втратила військовий квиток або він став непридатним, то треба його відновити.

Якщо особа військовозобов’язаний, призовник або резервіст:

  1. Зверніться до керівника територіального центру комплектування із заявою та поясненням обставин втрати.
  2. Підготуйте пакет документів:
  • паспорт громадянина України;
  • кольорове матове фото 3×4;
  • якщо є — залишки пошкодженого документа.

Якщо особа військовослужбовець:

  1. Подайте рапорт командиру з поясненням обставин втрати документа.
  2. Дочекайтесь завершення службового розслідування.
  3. Надалі надайте:
  • рапорт із причинами втрати;
  • паспорт;
  • матове фото 3×4 без куточка;
  • пошкоджений документ або його залишки (якщо є);
  • витяг з наказу про результати розслідування.

Термін відновлення — до 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви у ТЦК та СП або його відділі.

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ТЦК військовий облік

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