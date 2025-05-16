В ТЦК разъяснили, как восстановить поврежденный военный билет

Если лицо утратило военный билет или он стал непригодным, его необходимо восстановить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как восстановить утерянный или поврежденный военный билет.

Военный билет — обязательный документ для внесения изменений в учетные данные, снятия с военного учета и других процедур. Его потеря или повреждение — это не только неудобство, но и административное нарушение, за которое предусмотрен штраф.

Если лицо утратило военный билет или он стал непригодным, его необходимо восстановить.

Если лицо — военнообязанный, призывник или резервист:

Обратитесь к начальнику территориального центра комплектования с заявлением и объяснением обстоятельств утраты.

Подготовьте пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

цветное матовое фото 3×4;

если есть — остатки поврежденного документа.

Если лицо — военнослужащий:

Подайте рапорт командиру с объяснением обстоятельств утраты документа.

Дождитесь завершения служебного расследования.

Затем предоставьте:

рапорт с причинами утраты;

паспорт;

матовое фото 3×4 без уголка;

поврежденный документ или его остатки (если есть);

выписку из приказа о результатах расследования.

Срок восстановления — до 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП или его отделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.