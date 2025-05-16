В ТЦК разъяснили, как восстановить поврежденный военный билет

Волынский областной ТЦК и СП напомнил, как восстановить утерянный или поврежденный военный билет.
Военный билет — обязательный документ для внесения изменений в учетные данные, снятия с военного учета и других процедур. Его потеря или повреждение — это не только неудобство, но и административное нарушение, за которое предусмотрен штраф.
Если лицо утратило военный билет или он стал непригодным, его необходимо восстановить.
Если лицо — военнообязанный, призывник или резервист:
Обратитесь к начальнику территориального центра комплектования с заявлением и объяснением обстоятельств утраты.
Подготовьте пакет документов:
Если лицо — военнослужащий:
Подайте рапорт командиру с объяснением обстоятельств утраты документа.
Дождитесь завершения служебного расследования.
Затем предоставьте:
Срок восстановления — до 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП или его отделе.
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