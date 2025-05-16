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Кабмин утвердил порядок подтверждения факта неосуществления выплаты пенсии другой страной

15:32, 16 мая 2025
Правительство утвердило порядок подтверждения неосуществления другой страной пенсионных выплат лицам, работавшим в республиках бывшего СССР.
Кабмин утвердил порядок подтверждения факта неосуществления выплаты пенсии другой страной
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Кабмин на заседании 16 мая утвердил Порядок подтверждения неосуществления другой страной пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для зачисления их в страховой стаж.

Также утвержден Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другой стране в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Кроме того, из Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней исключен пункт 22 относительно подтверждения стажа работы граждан Украины за ее пределами.

Напомним, в настоящее время пункт 22 устанавливает, что стаж работы граждан Украины за ее пределами подтверждается документами, легализованными в соответствии с законодательством (кроме работы на территории бывшего СССР и государств, с которыми бывшим СССР были заключены соглашения о социальном обеспечении, до заключения соответствующих двусторонних соглашений).

Кабмин поручил Пенсионному фонду обеспечить пересмотр решений, принятых территориальными органами Пенсионного фонда за период с даты вступления в силу Закона 3674-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения» (то есть с 23 июня 2024 года) до даты вступления в силу вышеуказанных порядков, в отношении лиц, работавших до 1.01.1992.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом Законом 3674-IX (законопроектом 9453) относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд пенсия

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