Суд в Крыжополе закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко

В то же время, защита Петра Порошенко не исключает обжалования решения.

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Крыжопольский районный суд в Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества. Причина — отсутствие предмета спора. Об этом пишет Общественное.

Иск в суд Марина Порошенко подала 27 марта 2025 года. Согласно декларации Петра Порошенко, совместные активы супругов составляют более 17,1 миллиарда гривен.

Дело рассматривали в Тульчинском районе, по месту регистрации ответчика.

По словам адвоката Петра Порошенко, решение может быть обжаловано.

Суд огласил резолютивную часть определения, а полный текст решения с мотивировочной частью будет подготовлен в течение пяти дней. В полном определении будут изложены обстоятельства дела, правовая оценка и аргументы суда. После этого документ станет доступным сторонам и, при необходимости, может быть обжалован.

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