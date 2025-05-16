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Суд у Крижополі закрив провадження у справі щодо поділу майна Петра та Марини Порошенків

15:23, 16 травня 2025
Водночас захист Петра Порошенка не виключає оскарження рішення.
Суд у Крижополі закрив провадження у справі щодо поділу майна Петра та Марини Порошенків
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Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня ухвалив рішення про закриття провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна. Причина — відсутність предмета спору. Про це пише Суспільне.

Позов до суду Марина Порошенко подала 27 березня 2025 року. Згідно з декларацією Петра Порошенка, спільні активи подружжя становлять понад 17,1 мільярда гривень.

Справу розглядали у Тульчинському районі, за місцем реєстрації відповідача.

За словами адвоката Петра Порошенка, рішення може бути оскаржене.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, а повний текст рішення з мотивувальною частиною буде підготовлено протягом п’яти днів. У повній ухвалі будуть наведені обставини справи, правова оцінка та аргументи суду. Після цього документ стане доступним сторонам і, за потреби, може бути оскаржений.

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суд Петро Порошенко Вінниця

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