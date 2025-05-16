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Кабмін затвердив порядок підтвердження факту нездійснення виплати пенсії іншою державою

15:32, 16 травня 2025
Уряд затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які працювали в республіках колишнього СРСР.
Кабмін затвердив порядок підтвердження факту нездійснення виплати пенсії іншою державою
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Кабмін на засіданні 16 травня затвердив Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 р. за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу.

Також затверджено Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Крім того, виключено з Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, пункт 22 щодо підтвердження стажу роботи громадян України за її межами.

Нагадаємо, наразі пункт 22 встановлює, що стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами, легалізованими відповідно до законодавства (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод).

Кабмін доручив Пенсійному фонду забезпечити перегляд рішень, прийнятих територіальними органами Пенсійного фонду за період з дня набрання чинності Законом 3674-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення» (тобто, з 23 червня 2024 року) до дня набрання чинності вищезазначеними порядками, стосовно осіб, які працювали до 1.01.1992.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію. Відповідні зміни передбачені ухваленим в цілому Законом 3674-IX (законопроектом 9453) щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд пенсія

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