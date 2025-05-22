В США задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

Вечером 21 мая возле Еврейского музея в столице США были застрелены двое сотрудников посольства Израиля.
«Двое сотрудников Посольства Израиля были бессмысленно убиты вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне», — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Как сообщает CNN, начальник столичного департамента полиции Памела Смит назвала подозреваемым 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. Его «заметили, как он ходил взад-вперед у музея», прежде чем он «подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и открыл огонь по двум погибшим», — сказала она.
После стрельбы, по словам Смит, подозреваемый вошел в музей и был задержан охраной мероприятия. После того, как на него надели наручники, он сообщил охране, где оставил оружие, которое впоследствии изъяли правоохранители. Находясь под стражей, подозреваемый скандировал: «Свободу, свободу Палестине», — добавила Смит.
Жертвами стала «молодая пара, которая собиралась обручиться», — заявил на пресс-конференции посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. «На этой неделе молодой человек приобрел кольцо с намерением сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме».
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