В США задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

По данным полиции, подозреваемый — 30-летний житель Чикаго — открыл огонь по паре, работавшей в израильском посольстве.

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер и Генеральный прокурор США Пам Бонди на месте стрельбы Источник фото: Jonathan Ernst/Reuters

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Вечером 21 мая возле Еврейского музея в столице США были застрелены двое сотрудников посольства Израиля.

«Двое сотрудников Посольства Израиля были бессмысленно убиты вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне», — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Как сообщает CNN, начальник столичного департамента полиции Памела Смит назвала подозреваемым 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. Его «заметили, как он ходил взад-вперед у музея», прежде чем он «подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и открыл огонь по двум погибшим», — сказала она.

После стрельбы, по словам Смит, подозреваемый вошел в музей и был задержан охраной мероприятия. После того, как на него надели наручники, он сообщил охране, где оставил оружие, которое впоследствии изъяли правоохранители. Находясь под стражей, подозреваемый скандировал: «Свободу, свободу Палестине», — добавила Смит.

Жертвами стала «молодая пара, которая собиралась обручиться», — заявил на пресс-конференции посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. «На этой неделе молодой человек приобрел кольцо с намерением сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме».

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